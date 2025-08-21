Vecinos del sector de Auquimarca, en Chilca, realizaron una protesta frente a la municipalidad distrital exigiendo respuestas sobre la paralización de la obra de pavimentación de pistas y veredas en la Av. Los Incas. Los manifestantes, que viven cerca de las avenidas Leoncio Prado y Jr. Túpac Amaru, denunciaron que los trabajos fueron suspendidos tras detectarse serias deficiencias en el sistema de saneamiento, como el colapso de tuberías y buzones.

Los moradores advirtieron que esta situación representa no solo un retraso en la ejecución de una vía clave para su traslado diario, sino también un problema de salud pública, debido a la contaminación por aguas servidas que se ha empezado a registrar en las zonas afectadas.

Ante la protesta, el alcalde distrital César Damas reconoció que la empresa contratista, responsable de ejecutar el proyecto a través del Gobierno Regional de Junín, cometió errores durante las excavaciones, dañando conexiones existentes.

Además, informó que parte del retraso se debe a que aún hay vecinos que no han firmado los convenios para el alineamiento de sus predios, condición necesaria para avanzar con la obra.

Durante el diálogo, Damas también alertó sobre la existencia de conexiones clandestinas en el sistema de desagüe: “Nosotros teníamos 110 usuarios, ahora hay 260. La pregunta es, ¿quién ha hecho esas conexiones? Seguramente esos han colapsado las tuberías por sobrecarga”, sostuvo. Agregó que junto con SEDAM Huancayo se realizará una verificación tramo por tramo para identificar las irregularidades y brindar asistencia técnica.