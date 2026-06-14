Con la meta de sembrar 5,000 plantas nativas y contribuir a la recuperación de los ecosistemas de la provincia, este 17 de junio se desarrollará “La Gran Cruzada Verde Regional” en el sector de Corralones.

Preservación del ecosistema

Será una jornada ambiental que reunirá a instituciones públicas, privadas y ciudadanos comprometidos con la conservación del medio ambiente. La actividad es promovida por el Gobierno Regional de Ica a través de la Sede Regional de Nasca y la Agencia Agraria.

Durante la campaña se plantarán inicialmente 2,000 huarangos, especie representativa de la zona y considerada fundamental para la preservación de los ecosistemas locales. De este total, 1,000 plantones serán proporcionados por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, mientras que los otros 1,000 han sido donados por la empresa Agro Latina.

La jornada contará además con la participación de entidades como SERNANP, SERFOR, municipalidades, instituciones educativas, bomberos y organizaciones de la sociedad civil, que unirán esfuerzos para impulsar una provincia más verde y sostenible.

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