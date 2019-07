Desde Cochamarca habla agresor de Eyvi Agreda: “No puedo dormir tranquilo por el delito que cometí”

Síguenos en Facebook

Carlos Javier Hualpa Vacas (38), asesino de Eyvi Ágreda, a quien lanzó gasolina y prendió fuego el 24 de abril del 2018 en un bus de Miraflores. Aquí, purga condena y trata de pasar sus días confeccionando alfombras y rezando a Dios por su alma. Hualpa nos contó algunas de sus actividades dentro del penal.

¿Sientes remordimiento?

No puedo dormir tranquilo por el delito que he cometido así le pida perdón, no voy a retroceder el tiempo. Ella está muerta y yo estoy sentenciado a 35 años de prisión.

¿Pensaste en asesinarla?

No, es como un abrir y cerrar de ojos, no sé por qué lo hice.

¿Estabas enamorado de Eyvi?

Sí

¿Te correspondía?

No, y sentía cólera porque no aceptaba mis peticiones.

¿Qué hacías para enamorarla?

A pesar que mi madre estaba enferma yo le apoyaba en todo lo que necesitaba.

¿Qué haces en el penal?

Voy a sala de meditación para leer la Biblia. Dios me ha cambiado y sigo adelante. Luego me dedico a elaborar alfombras con bordados y tapices.

¿Cuántos tapices has confeccionado?

Tres, uno para mi tía, otro para mi hermana y la tercera para ofertarlo.

¿Recibes visita?

Una sola vez vinieron mis padres para traer mi ropa, no encontraron alojamiento y llegaron con soroche y desde ahí nadie. En la cárcel se conoce a los verdaderos amigos. Aprovecho para mandarle un saludo a mi madre.