Desde hoy será obligatorio el uso de doble mascarilla para ingresar a mercados, centros comerciales, entre otros establecimientos, donde exista aglomeración de personas. Con esta medida, dada por el Gobierno Central, se busca frenar el contagio del virus SARS Cov-2. A continuación el Instituto Nacional de Salud, explica, la mejor forma de llevar, este equipo de protección personal.

Transmisión por aerosoles

Se recomienda el uso de doble mascarilla para una mayor protección frente al virus, que se transmite por aerosoles o gotículas respiratorias suspendidas en el aire, sobre todo en espacios cerrados y sin ventilación, informó el Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud (Minsa).

La médica infectóloga del INS, Lely Solari, manifestó que si una persona se encuentra al aire libre, la transmisión por aerosol disminuye. “Si voy a estar en la calle o en algún lugar abierto un respirador KN95 o doble mascarilla (una quirúrgica y otra de tela) me va a proteger, pero si estoy en un sitio donde hay aglomeración como el transporte público o mercado, ahí sí es importante usar, además el protector facial ya que cumple la función de proteger los ojos”, sostuvo. En cuanto a las mascarillas de tela, Solari afirmó que la protección que brinda este accesorio es de un 30 % o 40 %, dependiendo las características que tenga. Empero, explicó que ya no son una medida preventiva suficiente para frenar el coronavirus, puesto que pueden no estar bien confeccionadas, tener agujeros y no lograr un buen ajuste.

Por eso se puede usar una de tela, encima de una mascarilla quirúrgica puesto que incrementa el nivel de protección frente al SARS-CoV-2. AJUSTE. Lely Solari, explicó que, para un ajuste adecuado, es importante el uso de ligas y clips metálicos para reducir el riesgo de contagio.

Duración y ajuste

Con respecto a la KN95, la especialista, aseguró que es suficiente porque proporciona tanto un buen ajuste como una filtración efectiva, pero es recomendable, dependiendo del tipo de rostro, ajustarla juntando las ligas en la parte posterior de la cabeza con un plástico ajustador.

“Este tipo de mascarilla tiene una duración de tres días y si la cuidas de manera adecuada pueden conservarse hasta cinco días. Lo que se debe evitar es que le caiga líquido ya que puede deteriorarse y la capacidad de filtración ya no es la misma. Lo correcto es colgarla en un espacio ventilado”, precisó.

La población debe continuar con las medidas preventivas como es el uso de doble mascarilla, el lavado frecuente de manos, el distanciamiento físico y la utilización de protector facial.

El gerente de Promoción Económica y Turismo de la Municipalidad de Huancayo, Hugo Bustamaente señaló que los fiscalizadores realizarán la recomendación a los establecimientos comerciales para solicitar a todos sus clientes, portas dos mascarillas.