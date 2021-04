El drama de las familias, que buscan recargar los balones de oxígeno para sus enfermos con COVID, nuevamente recrudece en Huancayo. Ayer, hallamos a esposas, hijos y padres, que formaban cola en un local de la esquina de la avenida Huancavelica con el jirón Ayacucho, luego de haber recorrido todo Huancayo en busca del insumo medicinal que permita que sus seres queridos se mantengan con vida. No obstante, por la escasez, solo les venden la mitad.

Una búsqueda desesperada

“No hay oxígeno en ningún lugar, en la avenida Evitamiento y Huancavelica no encontramos, por eso vine al centro, pero solo me van a dar 4 metros cúbicos, pero mi esposo Serafín Celestino Bernardo (42), que está con COVID en mi casa, necesita un balón lleno, si no consigo se va a morir con un paro cardiaco, yo pido a las autoridades que nos den oxígeno, porque diario tengo que conseguir 450 soles de donde sea”, dijo Karen Quispe. Su esposo está con oxígeno hace 10 días aislado en su domicilio, luchando contra el virus.

Aunque llevó su receta al hospital Carrión, en el nosocomio no le dan el insumo, porque le exigen receta del SIS, pero a los que tienen la receta de un médico particular no los admiten.

El director del hospital Carrión, Jorge López Peña, confirmó que para atender la dotación del oxígeno, los familiares deben presentar una receta de un médico del hospital Carrión y si se trata de un paciente postrado en casa, los familiares deben llamar al SAMU para que sea chequeado y reciba la receta. Con eso buscan evitar el mal uso. Acotó que el hospital Carrión está en posibilidad de entregar unos 10 balones al día de 7 m3, pero bajo esas condiciones.

Más complicaciones

En el hospital Carrión, el consumo de oxígeno también se incrementó, ya que a mayores complicaciones necesitan más, existen enfermos que necesitan hasta 15 litros por minutos, los cuales deben estar en un hospital, recalcó.

En el Carrión, el consumo del oxígeno, es de 100 balones al día. Para cubrir esta necesidad, tienen al tanque criogénico que abastece la empresa Praxair y la planta de oxígeno donada por la Sociedad Civil, que sirve para los pacientes del área COVID, en el antiguo local.

Hasta ayer el hospital Carrión, tenía unos 147 pacientes internados en camas de aislamiento COVID y en UCI. Aún no se sabe cuándo llegará la nueva planta de oxígeno anunciada por el Gobierno Regional.

El familiar de un anciano con fibrosis pulmonar dijo que en EsSalud solo les dan de 3 a 4 m3 y para completar los 10m3 que necesita su paciente tuvo que comprar un concentrador de oxígeno. En el nosocomio, también están en proceso de instalación de dos plantas más.