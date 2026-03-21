Un accidente de tránsito se registró la mañana de este 21 de marzo en el kilómetro 50+400 de la Carretera Central, en el distrito de Curicaca, provincia de Jauja, tras el despiste y volcadura de un bus que se dirigía desde Lima hacia Apata.

La unidad, de placa B8K-955, terminó fuera de la vía en una pendiente de aproximadamente 50 metros, a un costado del río Mantaro. A bordo viajaban 27 personas, de las cuales varias resultaron heridas y fueron trasladadas de emergencia al hospital de Jauja.

De acuerdo con el reporte policial, el accidente dejó hasta el momento una persona fallecida no identificada. El conductor fue identificado como Robert Gonmy Valdivia Jacinto (45).

Personal policial de Pachacayo quedó a cargo de las diligencias, mientras agentes de tránsito apoyaron en la evacuación de heridos y en el restablecimiento del tránsito en la zona.