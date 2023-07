Dos adolescentes de 15 años que se inscribieron para ser parte de las Patrullas Juveniles en Sapallanga y luchar contra la inseguridad, denunciaron haber sido víctimas de tocamiento en sus partes íntimas, por parte de un suboficial PNP, que les instruía en sus clases de natación. Tras este ataque, las menores abandonaron la piscina y acudieron a la comisaría para presentar su denuncia.

Las agraviadas son estudiantes del tercer año del colegio Chinchaysuyo de Sapallanga. Señalan que por invitación del plantel, se inscribieron para ser parte de las Patrullas Juveniles, junto con otros 18 compañeros, 9 de los cuales son mujeres.

“Ayer (sábado), llegaron dos policías varones para que nos instruyan. Llegamos corriendo hacia la piscina, pero nos pareció extraño que ellos se metan al agua con nosotras, porque nunca lo hacían ni las femeninas. Uno de ellos me dijo que no sabía nadar y me hizo poner encima de sus brazos, aprovecho para tocarme mis pechos y en la parte de abajo. Lo mismo sucedió con mi amiga”, contó una de las agraviadas.

Esto habría sido presenciado por otras compañeras, quienes decidieron salir del agua, cambiarse y abandonar las clases para ir a la comisaría.

“Yo le creo a mi hija, no es posible que un policía haga estas cosas, ¿En quién podemos confiar entonces?”, contó uno de los padres.

El policía Alexis V.R.(27), llegó después a la comisaría de Sapallanga y negó los cargos en su contra. Sus colegas iniciaron todas las diligencias, para que se investigue el caso, que pasó a la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) de Huancayo.