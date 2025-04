Con un detenido portando arma de fuego y un herido de palo en la cabeza, terminó el enfrentamiento con disparos que se realizó la mañana de ayer en el distrito de Ahuac, Chupaca, donde se construirá el Colegio de Alta Rendimiento (COAR) Junín.

Enfrentamiento

La mañana de ayer, los sindicatos de construcción civil de la CGTP - Chupaca, Valle del Mantaro y Construcción Civil de Ahuac, se movilizaron hacia el terreno donde se iba a dar inicio de la obra de los módulos temporales para el edificación del COAR Junín. Cerca a este espacio se registró un enfrentamiento entre Valle del Mantaro y la CGTP, dando como resultado a una persona herida en la cabeza.

“Me tiraron un palazo, traté de correr y protegerme pero me alcanzaron y me golpearon en la cabeza provocando una herida donde me hicieron 5 puntos”, dijo Orlando Santos, del sindicato Valle del Mantaro.

“Estábamos en una reunión con la población, cuando vino el señor Zenobio, a agredirnos. Tenemos un acta firmada con la empresa para esta obra”, refirió el secretario de organización de Valle del Mantaro, Ulises Huamán.

Tras los enfrentamientos, los del Valle del Mantaro se trasladaron al Parque Independencia en Chupaca, y los de la CGTP se quedaron en el colegio Amauta. Los policías de la provincia, realizaron un operativo de identificación y hallaron a Jorge Ricaldi Basualdo (38) con un arma de fuego y sin licencia, por lo que quedó detenido en la comisaría.