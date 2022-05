Hoy 339 mil 82 madres conmemorarán su día en la región Junín, y las provincias que albergan el mayor porcentaje de madres son: Huancayo 152 mil 998 (45,1%), Satipo 47 mil 109 (13,9%) y Chanchamayo 39 mil 549 (11,7%); y las de menor porcentaje son: Junín 6 mil 725 (2,0%) y Yauli 9 mil 653 (2,8%), informó el Director Departamental del INEI-Junín, Jhon Zumaeta Delgado.

Historias de vida

La enfermera instrumentalista Dora Verástegui O. lleva trabajando 25 años en el Centro Quirúrgico del hospital Domingo Olavegoya. “Lo difícil en la época de pandemia como madre ha sido proteger a mi hijo, ya que como personal de salud estaba expuesta al contagio. También cuidaba de mi hermana de 70 años que era como una segunda madre, y sentía angustia y miedo”, manifestó. Ella nos contó que se contagió del virus y estuvo aislada en casa, su hijo la atendió desde la puerta, dejaba su comida en una mesita.

Asimismo, Paulina Ñahuincapa S. trabaja en el área de Parques y Jardines; y Beatriz Quinto A., integrante del Serenazgo de El Tambo. “A mí me encanta las flores y las plantas, es por ello que amo mi trabajo. Lo hago con mucho cariño para que las personas que visiten los parques lo disfruten”, señaló Paulina Ñahuincapa, quien trabaja más de 11 años en ese rubro, es madre soltera de cinco hijos, de los cuales dos aún estudian.

Además, cría cuyes, gallinas y chanchos para poder salir adelante ya que los ingresos que percibe no le alcanzan. “Antes me ganaba la vida lavando ropa de casa en casa para poder criar a todos mis hijos, ahora con mi trabajo me siento más estable”, dijo Paulina.

A su vez, Beatriz Quinto, viuda con una hija de 25 años, lleva laborando como efectivo de Serenazgo por más de seis años. Hace seis años su esposo murió por neumonía, él era el sustento económico del hogar. Beatriz comenta entre lágrimas que tuvo que reinventarse para poder sobresalir junto a su única hija. Es así como llegó al cuerpo de Serenazgo de El Tambo. “Ser sereno no es nada fácil, tenemos que estar bien preparados para poder enfrentar cualquier tipo de intervenciones, como atropellos, delincuencia, violencia familiar, entre otros”, refirió.

Ambas guerreras nos enseñan que para una madre no existe adversidad alguna, siempre sabrán empoderarse y reinventarse para sacar a sus hijos adelante y darles lo mejor.

Luchadoras

Al sur de Huancayo, encontramos a Judy Buitrón I. (41) y Antonia Rivera G. (40), no le temen a nada, han aprendido a sortear los problemas de la vida con fortaleza; ambas, le hacen frente a la vida a diario y no reparan en coger una lampa, un pico o una carretilla y pasar varias horas soportando el inclemente sol, se ganan la vida haciendo el mantenimiento de parques y jardines en Chilca.

Judy tiene dos hijas, la mayor de ellas de 18 años está en la universidad, y ella sabe que tiene que afrontar los gastos para que cumpla con sus sueños de ser trabajadora social, mientras que su menor hija de 4 años, la mira con admiración cada vez que la observa cuidando las plantas. “Ser madre y padre no es fácil, pero quiero que logren sus sueños”, señaló. Y Antonia, tiene tres hijos de 20, 12 y 7 años, al multiplicarse las actividades y horarios de escuela, ella debe levantarse a las 4:00 a.m. para poder preparar el desayuno, dejar cocinado el almuerzo, llevar a su niña menor a la escuela y llegar a tiempo su trabajo.

Finalmente, según el INEI, el 8,2% de adolescentes (15 a 19 años de edad) ha estado alguna vez embarazada, que comprende a las embarazadas por primera vez (2,2%) y a las adolescentes que ya son madres (6,0%).