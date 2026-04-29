El Poder Judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva contra Alberto Llocce E. (35), investigado por el presunto delito contra la libertad sexual en agravio de una adolescente de 15 años, en un hecho ocurrido la noche del 22 de abril en la provincia de Chupaca.

La medida fue dispuesta por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Subespecializado en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Huancayo, tras acoger el requerimiento presentado por el Ministerio Público, que sustentó la existencia de elementos de convicción que vinculan al investigado con los hechos.

De acuerdo con la investigación fiscal, el acusado habría seguido a la menor cuando esta se dirigía a su vivienda por una zona con escasa iluminación. En ese contexto, la interceptó y realizó actos indebidos sin su consentimiento, generándose un forcejeo hasta que la adolescente logró liberarse y pedir ayuda.

Tras lo ocurrido, la víctima contactó a sus familiares, quienes acudieron al lugar y, con apoyo de vecinos, lograron ubicar al presunto agresor. Posteriormente, fue trasladado a la comisaría de Chupaca, donde se formalizó la denuncia y se iniciaron las diligencias correspondientes.