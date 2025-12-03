La directora regional de Turismo, Tania Vila Poma manifestó que en los feriados largos de diciembre se espera el crecimiento del turismo por la disponibilidad de recursos económicos de la población.

Acotó que la ocupabilidad promedio en los servicios de alojamiento de la Selva Central – Valle de Chanchamayo alcanza el 50%, con expectativas de crecimiento en las provincias de Pichanaqui y Satipo, donde las reservas continúan en incremento.

En el resto de provincias se mantiene una expectativa positiva, ya que por Navidad y Año Nuevo, llegan muchos visitantes de diversas regiones y hasta personas procedentes del extranjero que tienen familia en nuestra región.

Búsqueda digital

Asimismo, informó que por primera vez, se instalarán códigos QR informativos en los principales puntos de llegada —terminales terrestres y el aeropuerto Francisco Carlé de Jauja— que permitirán a los turistas acceder, de manera inmediata, al calendario de actividades programadas por municipalidades, asociaciones de feriantes, organizadores de festivales y otros actores locales.

Esta herramienta digital busca dinamizar la actividad turística y mejorar la experiencia del viajero desde su ingreso a la región.

Equipos técnicos de la mencionada institución se desplazarán hacia diversos destinos turísticos con mayor afluencia para supervisar in situ el desarrollo de actividades, identificar oportunidades de mejora e impulsar acciones orientadas a elevar los estándares de atención, seguridad y satisfacción del visitante.

Vila Poma exhortó a los operadores turísticos a brindar una atención adecuada a los visitantes.