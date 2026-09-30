La Directora Regional de Educación de Junín (DREJ), Silvia Astete, se pronunció a favor de implementar medidas disciplinarias más drásticas, incluyendo la posible expulsión de estudiantes que incurran en actos de violencia o violencia escolar (bullying) contra sus compañeros.

Según la titular de la DREJ, estas disposiciones buscarían hacer reflexionar a los jóvenes y promover el involucramiento de los padres en la disciplina de sus hijos, ya que en la mayoría de casos de violencia escolar registrados, se aprecia que los menores sufren abandono emotivo de sus propios progenitores.

“Me parece que va a ser una buena estrategia, que se expulse a los escolares (agresores), ya que cuando hay un castigo, pienso yo, que los alumnos van a tener que reflexionar (...) Cuando los auxiliares ponen un poco de rigor, llaman los padres denunciando que se les está maltratando a sus niños, es por eso que nuestros maestros se dienten atados de pies y manos. Con esta nueva propuesta del Ministerio de Educación, va a ir mejorando”, refirió Astete.

​Asimismo, Astete expresó su respaldo a las normativas restrictivas aprobadas en el colegio Mariscal Castilla —las cuales regulan el uso de aretes, tatuajes y prendas de vestir no acordes al reglamento—, señalando que la DREJ apoyará toda medida interna formalizada que beneficie la convivencia escolar y fortalezca la autoridad docente.

“Si algo va para bien, la Dirección de Educación, tiene que respaldar esta iniciativa educativa. Esto se tiene que trabajar aprobando un reglamento interno que se aprueba por la institución”, acotó la funcionaria.

Con relación a los casos de agresión escolar que se registran en la región. La funcionaria aseguró que se vienen implementando un plan de trabajo con el objetivo de concientizar a los alumnos.

“Tenemos un plan de contingencia para amenorar esta problemática. Estamos haciendo un trabajo multisectorial con la Policía, Salud, Educación, subprefecturas. Se está tomando acciones y diligentes con los casos registrados dentro de la región”, finalizó la docente.