A solo días de iniciar el año académico en las instituciones educativas particulares, a nivel de la Dirección Regional de Educación Junín (DREJ) y Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), no se cuenta con personal suficiente para la supervisión del buen estado de su infraestructura, ya que recién en abril se iniciaría con el contrato de dichos trabajadores.

Este lunes 2 de marzo, más del 70% de centros educativos particulares darán inicio a sus clases escolares, mientras que el resto lo haría una semana después; sin embargo, desde la DREJ informaron que no se cuenta con personal para inspeccionar el estado de infraestructura en colegio privados.

En el caso de la Ugel Huancayo, el titular de esta institución, Walter Oré, informó que se tiene el mismo problema presupuestal para contratar a los inspectores de locales. Por ello se optó que los inspectores de colegios estatales, focalicen algunos particulares.

“A los mismos inspectores de educación básica regular encargados de verificar colegios estatales, les hemos cargado la supervisión de colegios particulares focalizados”, refirió Walter Oré.

Solo en la jurisdicción de la Ugel Huancayo, se cuenta con un total de 1626 instituciones educativas entre privadas y estatales, de las cuales 765 son de gestión particular.

“Los equipos de inspectores consisten en 5 personas y no se puede abarcar a todas las instituciones educativas, es por eso que se tienen que focalizar. Según el cronograma que nos ha enviado el Ministerio de Educación, para abril deben llegar los especialistas”, acotó el funcionario.

En tanto los colegios deben brindar su plan de trabajo, para el presenta año escolar.