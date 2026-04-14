Una grave alerta de presunta inconducta funcional involucra al director regional de Desarrollo Institucional y Tecnologías de la Información del Gobierno Regional de Junín, Edwin Ernesto Ramón Quispe, quien habría participado como candidato en las Elecciones Generales 2026 sin solicitar la licencia obligatoria que exige la ley.

postulación. De acuerdo con el Oficio de Acción de Oficio Posterior N.° 015 de la Contraloría General de la República, el funcionario figura como candidato a diputado por la región Ucayali en la agrupación política Fuerza y Libertad. Sin embargo, no habría cumplido con tramitar la licencia sin goce de haber con 60 días de anticipación, requisito establecido en el artículo 114 de la Ley Orgánica de Elecciones.

La irregularidad se agrava debido a que, según el portal del Jurado Nacional de Elecciones, Ramón Quispe mantiene como domicilio el distrito de El Tambo, en Huancayo, y no existe registro de renuncia a su postulación, procedimiento necesario para desligarse formalmente del proceso electoral.

Además, la Contraloría advirtió que el funcionario continuó laborando con normalidad en el Gobierno Regional de Junín. Incluso, mediante un acta del 8 de abril de 2026, se constató su presencia en la oficina, realizando marcación biométrica regular, lo que evidenciaría que nunca dejó el cargo.

Pese a los requerimientos de información, tanto el funcionario como la Subdirección de Recursos Humanos no respondieron sobre la existencia de una solicitud o autorización de licencia. Esta omisión refuerza los indicios de incumplimiento normativo.

Consultado sobre el tema, Ramón Quispe aseguró que no participó activamente en el proceso electoral y que habría presentado sus descargos ante la Contraloría. No obstante, el informe señala que no se registró ninguna respuesta formal.