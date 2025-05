MIRA ESTO: Universitario crea figuras del Chapulín Colorado y otros personajes con materiales reciclados, en Huancayo

TE PUEDE INTERESAR: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/universitario-crea-figuras-del-chapulin-colorado-y-otros-personajes-con-materiales-reciclados-en-huancayo-noticia/

La directora de la Red de Salud, Valle del Mantaro, Nancy Baquerizo, reconoció ser una médico que no cumplió con el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUMS), pero alega que ejerce el cargo como enfermera, que es la otra profesión que ostenta. “Yo hice mi Serums como enfermera, como médico no hice mi Serums pero en la resolución de mi designación es como enfermera y como médico, di el examen pero no voy hacer el Serums ahora porque hay mucha polémica de por medio”, mencionó la funcionaria, que anteriormente ya había sido directora de la Red de Salud de Jauja. “No está fuera de la norma y si es así que me caiga una sanción, pero no es así”, acotó.

dos cargos. El decano del colegio médico en Junín, Yoe García manifestó que la médico Nancy Baquerizo recién obtuvo su colegiatura el año pasado, y también fue directora de la Red de Salud de Jauja. “Es una salida que da la funcionaria, pero para que un personal de salud trabaje para el Estado debe haber cumplido su Serums, habría que ver que alcance tiene su contrato. Si no hizo Serums solo puede trabajar en el sector privado”, acotó el decano que pidió intervención del Órgano de Control Interno.