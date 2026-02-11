En los últimos cuatro meses, la Dirección Regional de Salud Junín (Diresa Junín) incautó más de una tonelada de medicamentos vencidos y falsificados en la región.

Según informó María Carhuallanqui, directora de Medicamentos e Insumos de Drogas de la entidad, el 30% de los productos decomisados corresponde a analgésicos y antiinflamatorios, fármacos de alta demanda y que no requieren receta médica para su venta.

“El año 2025 se ha logrado intervenir alrededor de 200 establecimientos y en los últimos cuatro meses se tiene una tonelada de medicamentos falsificados o vencidos”, señaló la funcionaria.

Operativo multisectorial

En el marco del Día contra la falsificación de medicamentos, la Diresa realizó un operativo conjunto con el Ministerio Público y Seguridad del Estado de la Policía Nacional del Perú.

Las intervenciones se efectuaron en establecimientos dedicados a la venta de fármacos, con el objetivo de detectar productos irregulares y negocios que operan sin autorización.

Crece la informalidad

Por su parte, el pastdecano del Colegio Químico Farmacéutico en Junín, Clever Orellana, advirtió que en la región existirían aproximadamente 3 mil negocios informales, frente a 1,500 establecimientos formalizados.

“Ante la competencia desleal, las boticas formales se vuelven informales o cierran. La realidad es que las pequeñas boticas no tienen la capacidad de pagar a un químico farmacéutico”, indicó.

Autorización y control

Los establecimientos autorizados para la venta de medicamentos deben contar con resolución emitida por la Diresa, la cual se encuentra registrada en la página web institucional.

Las autoridades exhortaron a la población a verificar que las boticas cuenten con autorización vigente antes de adquirir medicamentos, a fin de evitar riesgos para la salud.