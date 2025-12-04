La Dirección Regional de Salud (DIRESA) Junín vuelve a estar bajo cuestionamiento tras conocerse una denuncia penal presentada contra Sonia Hayde Rojas Rosales, directora ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas de la institución.

Según la acusación, la funcionaria estaría siendo investigada por la presunta comisión del delito de malversación de fondos, caso vinculado a un contrato de alquiler suscrito en 2024, entre la DIRESA Junín y la empresa Medical Audición S.A.C.

De acuerdo con la documentación presentada por los denunciantes, en junio de 2024 la Diresa firmó un contrato para el alquiler de un inmueble ubicado en la Av. Huancavelica 1550, en el distrito de El Tambo, por un monto mensual de tres mil soles y una duración inicial de cinco meses.

Posteriormente, en noviembre del mismo año, se habría suscrito una adenda que extendía el uso del local hasta diciembre, incrementando el pago mensual a cuatro mil soles adicionales.

En el local debía habilitarse una sede del programa “Farma Junín”. Sin embargo, este nunca funcionó.

Consultada sobre el tema, la denunciada Sonia Hayde Rojas Rosales reconoció que el local sí fue alquilado para una sede de “Farma Junín” debido a que existían medicamentos. Pero la farmacia nunca abrió en dicho local.

“Por obstáculos administrativos no se utilizó como se tenia previsto sino como almacén”, indicó.

Los locales de Farma Junín, son básicamente farmacias donde la población puede comprar medicamentos pero a costo social.