En la frustrada mesa de diálogo que se instaló en la Dirección Regional de Agricultura Junín, los dirigentes de los protestantes expusieron los 4 puntos que conforman su plataforma de lucha y señalaron que lo que buscan son políticas de Estado que les ayuden a superar las alzas de los fertilizantes y otros insumos que han provocado que el costo de inversión suba aún más.

“Nos dijeron que nos íbamos a beneficiar con S/350 como subsidio, como si el sector agrario estaría mendigando o pidiendo limosna a un Estado. Nosotros necesitamos inversión como cualquier empresario, no estamos pidiendo que nos apoyen con semillas, nos regalen un kilo de abono o 350 soles; para sembrar lo que es papa se necesitaba de S/12 mil a S/14 mil por hectárea y ahora se está invirtiendo S/22 mil por el costo de la urea, fosfato, nitrato y otros insumos, además del costo de combustibles, señaló.

También hizo alusión a la renuncia en diciembre del año pasado del ex viceministro. Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, José Alberto Muro Ventura, “En aquel entonces planteamos nuestra problemática al viceministro Muro, pero, no se llegó a un acuerdo por su retiro. Me llamó y me dijo “acá el Gobierno es incapaz y no quiero involucrarme con las decisiones que estoy tomando”, me dijo, “hay 38′ millones de soles para subsidiar los fertilizantes” (Muro) me mencionó esa cifra”, señaló.

El dirigente de los agricultores se mostró bastante incómodo por el abandono en el que considera se ha tenido a este sector en los últimos meses, cuando la crisis mundial más los ha golpeado. “Que el Estado deje de pensar que nosotros somos los últimos recursos del mercado a nivel nacional, nosotros somos igual que cualquier empresario, somo emprendedores. Para sembrar por cada hectárea gastamos 20 mil soles, acá en la región de siembra 350 mil hectáreas multipliquen por 20 mil cuanto se necesita. El flete antes costaba a Lima 1.1 ahorita está 1.5 o hasta 1.6 y eso eleva el costo de producción″ sentenció.