Pese al innegable deterioro de las pistas en los distritos del valle del Mantaro y a que la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) cuenta con dos plantas de asfalto y una chancadora —que bien podrían ayudar a tapar los baches y huecos de las calles—, ninguna municipalidad distrital ha solicitado apoyo a la institución en lo que va del año. Así lo denunció el director, Jesús Alonso García.

“Hasta el momento ningún alcalde se ha acercado a mi despacho para hacer un convenio, lo razonable es que ellos vengan. La maquinaria está operativa al 100%, pero apenas trabajamos al 10 % por un convenio previo con la Municipalidad de Chilca”, detalló el funcionario.

Otro problema es que, aun con maquinaria a disposición, la DRTC no puede intervenir en calles en las que transitar se ha convertido en un martirio para los transportistas, debido a que son administradas por Provías. Un ejemplo de ello es la Av. Coronel Parra, que une Pilcomayo y Chupaca.

“Es una vía nacional y le corresponde a Provías. El jefe me dice que está dentro de su programación para este año; ellos tienen que mantener todas las carreteras nacionales. Nosotros no podemos meter mano”, aseguró Alonso García.