Para que pueda continuar con sus estudios, el docente Gregorio Santiago Mayta, decidió organizar una pollada para comprarle un celular a su alumno Jesús de doce años, que acaba de ingresar al primer año de secundaria.

“Él me decía profesor yo quiero seguir estudiando, pero no tenía cómo ingresar a sus clases virtuales. Por eso se me ocurrió hacer una pollada para que podamos comprarle este dispositivo y que no deje por nada sus estudios”, relató el docente de la Institución Educativa N°30645 de Tzancuvatsiari.

apoyo. El menor que ya fue matriculado en el colegio Francisco Irazola de Satipo, tiene tres hermanas y una madre enferma. “Con la actividad hemos logrado recaudar 400 soles, pero cualquier ayuda para él, será muy bien recibida”, agregó el docente. El profesor Gregorio, detalló que como este alumno existen muchos casos similares en la institución donde enseña.

“Más de 30 niños no tienen un celular o tablet. Lo peor es que muchos no tiene señal, por lo que yo debo sacar copias de las clases y llevarlas a sus casas para que puedan seguir con su formación, la falta de recursos no puede truncar su fututo”, dijo el docente de Satipo.