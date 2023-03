El doctor Hermógenes Palacios Porras es un médico huancaíno con más de 25 años de experiencia y cofundador de la Clínica Confíasalud (ex Clínica Cayetano Heredia). Explica la importancia de tener una cultura preventiva para reducir y evitar el cáncer de cuello uterino. Este es uno de los cánceres ginecológicos más frecuentes, en el Perú. Cada año se detectan más o menos 4 mil 400 casos, de los cuales la mitad de las pacientes fallecen.

El 80% de las mujeres que mueren corresponden a un estadio avanzado, por lo que la prevención sigue siendo fundamental para controlar este problema.

¿Por qué es importante visitar al ginecólogo?

En la niñez, el chequeo ginecológico se centra en el crecimiento y la prevención de enfermedades prevenibles, En la adolescencia se evalúa la pubertad precoz y tardía. En la edad adulta, la infertilidad es una preocupación, y a partir de los 25 a 45 años, el cáncer de cuello uterino es un problema común. El cáncer cervical es casi siempre causado por el virus del papiloma humano (VPH) y los virus oncogénicos son los que producen cáncer cuando infectan el cuello uterino.

¿Cómo se transmite el virus del Papiloma Humano?

Casi el 100 % es por transmisión sexual. Y en ese caso tiene que darse importancia al varón. Lo que pasa es que la señora, la dama, tiene asociados varios problemas. Por eso se llaman factores de riesgo y hacen que una mujer desarrolle cáncer. La gran mayoría de mujeres se infectan por este virus, pero se curan. Entonces, el organismo lo controla en un año, año y medio y normal, no pasa nada. Pero, ¿cuándo es problema? Cuando la señora empieza a decaer su inmunidad.

Entonces, ¿por qué decae la inmunidad?

Cuando la pareja está reinfectando siempre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a poner un ejemplo. Una señora que es fiel a su esposo, pero el esposo no es fiel (…), se contamina, viene a la casa y contagia a la señora. Entonces, si la esposa tiene una buena inmunidad, lo va a controlar, pero si no tiene, es decir, la señora tiene problemas, ejemplo nutricional, es una paciente que está gordita, todas las pacientes gorditas de alguna manera tienen un cuadro inflamatorio leve, pero su sistema inmunológico no está funcionando bien. Entonces, va a tener mayores posibilidades que desarrolle un cáncer. Si está psicológicamente muy mal, emocionalmente muy mal, es decir, los pacientes, por ejemplo, con un estilo de personalidad muy explosiva, nerviosa o que tenga un problema no psiquiátrico, pero que tenga, por ejemplo, una depresión. Todas esas cosas, la inmunidad está disminuida. Y si la inmunidad está disminuida, el cáncer se va a expresar.

¿La prueba de Papanicolaou es suficiente?

La prevención no está aún muy consolidada en el país, aunque se han logrado avances y tanto instituciones privadas como el Estado están empeñados en hacer la detección temprana. Una de las técnicas más comunes para la detección temprana del cáncer de cuello uterino es el Papanicolaou. Sin embargo, el Papanicolaou no es determinante y no detecta el cáncer en todas las poblaciones. Por eso, es necesario utilizar otras herramientas. Actualmente, se está utilizando una técnica llamada inspección visual al ácido acético (IVAA) en la colposcopía.

El IVAA es una técnica de inspección visual que puede detectar la presencia de lesiones precancerosas en el cuello uterino. La prueba es muy práctica, dura solo un minuto y su costo es muy bajo. Además, es una técnica que se puede realizar en consultorios de atención

Entonces, ¿cuál es la conclusión principal?

En conclusión, la detección temprana del cáncer de cuello uterino es fundamental para prevenir esta enfermedad. Es importante que tanto el Estado como las instituciones privadas trabajen en conjunto para consolidar la prevención en el país y que la población tenga acceso a pruebas de detección temprana..