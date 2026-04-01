El candidato al Senado por Podemos Perú con el número 9, Edgar Tello Montes, plantea una agenda centrada en derechos laborales, educación y fiscalización del gasto público. En entrevista, defiende su producción legislativa, responde a críticas y propone destrabar proyectos clave en regiones como Junín.

¿Qué lo motivó a visitar Junín y qué propuestas trae para la región?

No es la primera vez que vengo. He acompañado gestiones con alcaldes y gremios. Hoy vemos problemas urgentes como la Carretera Central, hospitales y colegios paralizados. Desde el Senado se debe fiscalizar para destrabar obras y evitar más perjuicio a la población.

¿Qué resultados concretos puede mostrar de su paso por el Congreso?

No son promesas, son hechos. Hemos impulsado leyes como la formalización de predios urbanos y rurales, el nombramiento de personal de salud y normas clave para docentes, como la CTS al 100% y la pensión digna aprobada por insistencia.

Usted dejó el Bloque Magisterial, ¿por qué ahora Podemos Perú?

Toda etapa tiene un ciclo. En Podemos encontramos coincidencias en la lucha social, como el retiro de AFP y la defensa de derechos laborales.

Pertenece a un Congreso con alta desaprobación. ¿Qué responsabilidad asume?

La evaluación debe ser individual. Hay congresistas que sí hemos trabajado en beneficio de la población. Los hechos y leyes aprobadas deben ser el criterio de evaluación.

Ha sido cuestionado por presuntos recortes de sueldo y otros casos. ¿Qué responde?

Muchas denuncias surgen cuando uno fiscaliza. Algunas ya fueron vistas en Ética. Reconozco que hubo confianza excesiva en mi equipo, pero no actos dolosos.

¿Qué garantías ofrece frente a cuestionamientos a su partido?

Podemos Perú enfrenta críticas por tocar intereses económicos. Mi compromiso es mantener independencia y defender leyes en favor de trabajadores y maestros.

¿De dónde saldrá el presupuesto para sus propuestas?

El Estado sí tiene recursos. Hay exoneraciones tributarias millonarias en sectores como agroexportación. Se debe reordenar el gasto y priorizar derechos sociales.

¿Cómo evitar el transfuguismo en el Senado?

Ya se plantea limitar la renuncia a una sola vez. Eso dará mayor estabilidad y evitará el desorden político actual.

¿Tiene procesos en curso?

Hay investigaciones, pero ninguna sentencia. Rige la presunción de inocencia y no hay impedimento legal para postular.

¿Qué relación tiene con Junín?

Es permanente. He trabajado con maestros, transportistas y otros sectores. No es una visita de campaña, es un vínculo constante.

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