El candidato a diputado por Junín, Carlos Eduardo Vilcahuamán de la Cruz (Fuerza Popular, N.° 6), plantea impulsar el mpleo juvenil, certificación técnica y fortalecer el agro. En entrevista, defiende su postulación pese a no tener experiencia en el sector público.

Usted no es una figura conocida en política, ¿por qué decide postular?

Vengo del sector privado, trabajo en arquitectura de interiores e ingeniería desde hace más de seis años. Ese recorrido me permitió conocer las nueve provincias de Junín y ver sus problemas: falta de empleo, obras inconclusas y abandono del agro. Llevo más de 12 años en Fuerza Popular y considero que es el momento de dar el paso.

¿Por qué los ciudadanos deberían confiar en usted?

Porque represento a un sector joven que muchas veces no tiene voz. No tengo trayectoria en cargos públicos, pero sí experiencia real trabajando y emprendiendo. Creo que la población está cansada de los mismos políticos que no han dado resultados.

¿Cuáles son sus principales propuestas?

Primero, empleo juvenil. Planteo que las prácticas preprofesionales sean remuneradas con apoyo del Estado. Segundo, certificar a trabajadores técnicos con experiencia, como maestros de obra, que hoy no pueden acreditar sus años de trabajo. Tercero, en el agro, propongo ampliar el seguro agrario, que actualmente cubre a un porcentaje mínimo, y mejorar la conectividad vial en la selva central para facilitar la salida de productos como café y cacao. Además, impulsar proyectos productivos con financiamiento directo.

Usted no ha ocupado cargos públicos, ¿cómo afrontará esa limitación?

La experiencia no solo se obtiene en el Estado. Se construye trabajando, emprendiendo y conociendo la realidad. Yo he vivido esas necesidades. Además, me comprometo a trabajar con equipos técnicos que respalden cada iniciativa legislativa.

¿Qué lo diferencia de otros candidatos de su partido que no han destacado en el Congreso?

Mi compromiso es no desligarme de la región. Fiscalizaré obras importantes como hospitales, colegios y proyectos paralizados. No se trata solo de proponer leyes, sino de hacer seguimiento y asegurar que se cumplan. Quiero ser un representante activo, no ausente.

Fuerza Popular arrastra cuestionamientos, ¿eso no juega en contra?

Las críticas se respetan. El partido ha tenido errores, pero también experiencia de gestión. Hoy estamos en un proceso de renovación, incorporando nuevos cuadros. Yo represento esa nueva generación que busca recuperar la confianza de la población.

¿Cómo garantizar que no repetirá errores del pasado?

Escuchando a la gente y manteniendo presencia constante en la región. Seré un congresista cercano, que rinda cuentas y priorice las necesidades reales.

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