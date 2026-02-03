La reunión clave convocada entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), autoridades regionales de Junín y representantes de la sociedad civil, programada para este lunes 2 de febrero, terminó convirtiéndose en una vergonzosa “paseada” sin resultados, reflejo de la desorganización y falta de voluntad política del Ejecutivo frente a un proyecto de interés nacional.

Los asistentes fueron citados inicialmente en el MEF, pero luego se les ordenó trasladarse al MTC. Una vez allí, solo se permitió el ingreso momentáneo del gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas Muje, del alcalde de Huancayo y de algunos funcionarios del Gobierno Regional.

Mientras, más de 40 representantes de organizaciones sociales fueron excluidos, entre ellos el alcalde de La Oroya, Edson Crisóstomo. Esta acción arbitraria generó protestas inmediatas en los exteriores del MTC..

Pese al traslado forzado, la reunión nunca se realizó. Posteriormente, se informó de manera informal que la ministra de Economía se encontraba en Palacio de Gobierno, solicitando nuevamente a la delegación movilizarse hasta dicho lugar para una eventual reunión nocturna, prolongando la incertidumbre y el maltrato a las autoridades y dirigentes como Orlando Castañeda, federaciones agrarias, cafetaleras e indígenas y otros.

Hasta el cierre de esta edición la reunión no se realizó, sin embargo, la población y autoridades fueron a palacio por la noche. 190 millones están destinados para este año para el proyecto y se requiere más de mil millones.