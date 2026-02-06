El Gobierno Central estaría intentando resolver los contratos de gobierno a gobierno que se suscribieron con Francia para la construcción de tres importantes obras en el país entre ellas, la Nueva Carretera Central valorizada en 24 mil millones de soles, así lo informó RPP.

La decisión del gobierno de José Jerí, de resolver el contrato con el PMO Vías, habría sido tomada de manera unilateral. Otros proyectos afectado serían la Vía Expresa Santa Rosa y el puente de acceso al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Más tarde se hizo publica la carta notarial que envió la directora Ejecutiva de Provías, Claudia Liliana Dávila Moscoso a a su similar de PMO vías, Jaime Rodríguez.