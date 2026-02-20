Las personas que cumplan 18 años hasta el mismo 12 de abril de 2026, están consideradas dentro del padrón electoral para el proceso de Elecciones Generales de este año. Según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) unos 105,518 jóvenes de la región Junín que cumplieron la mayoría de edad desde la última elección presidencial ejercerán por primera vez su derecho al voto en dicha jornada.

Al respecto, el jefe de la ODPE Huancayo, Jesús Loayza Aramburú, precisó que de este grupo de jóvenes habilitados para votar por primera vez en la región Junín, 51,712 son mujeres y 53,806 son varones.

Huancayo concentra la mayor cantidad de votantes “primerizos”, con 43,276 jóvenes. Le siguen, Satipo (19,839), Chanchamayo (13,972), Tarma (7,082), Jauja (6,543), Chupaca (5,270), Concepción (5,162) y Yauli (2,727). La provincia de Junín registra la menor cantidad con 1,647 jóvenes.