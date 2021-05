Georgina Celayaran, es una empresaria que pese a la pandemia y al Guillain-Barré que afectó gravemente su salud, no se detuvo y salió adelante con su empresa de calzados de seguridad Wolcans. “De los 20 empleados que teníamos, tuvimos que reducir a 10porque no había cómo pagarles”, contó Georgina, quien hoy pese a la adversidad sigue adelante con la Mype que tiene junto a su esposo. Como ella cientos de empresarios, siguen batallando para salir adelante a pesar de las restricciones, sin embargo, un 15% de pequeños y medianos empresarios aún no ha podido reactivarse, en la región.

Pequeñas y medianas empresas

El director regional de producción , Rolando Salazar, informó que a nivel regional el 98% de la fuerza empresarial son pequeñas y medianas empresas. “Es por ello que debemos ayudar a que se reactiven, darles todas las facilidades, pues solo han podido recuperar el 5% de lo perdido durante la pandemia”, expresó.

Asimismo, detalló que los rubros más afectados son aquellos que aún siguen prohibidos para evitar la propagación del coronavirus. “Definitivamente las canchas de grass sintético, casinos, tragamonedas, gimnasios, cines, actividades artísticas; son rubros que se han reactivado al último o aún no pueden hacerlo”, señaló.

Mira también: Conoce si tienes deudas por no votar o incumplir con ser miembro de mesa en elecciones anteriores

Salazar dijo que se deben implementar nuevos protocolos para evitar que este porcentaje de empresarios termine en bancarrota. “Estamos promoviendo ferias para apoyarlos”, agregó.