A casi tres meses de iniciar las labores académicas y de culminar el primer bimestre escolar, el director regional de Educación, Bladimir López, informó que del 100% de los estudiantes matriculados, el 75% ha ingresado o participado de las clases a distancia. “Tenemos un 25% de alumnos, que por diversos motivos , no pueden acceder a lecciones diarias”, dijo el funcionario.

acciones. López detalló que principalmente estos alumnos se encuentran en las jurisdicciones de Río Ene y Río Tambo. “Son lugares donde no hay fluido eléctrico, por lo que los niños no pueden comunicarse con sus docentes. En muchos de los casos no hay señal telefónica o de internet”, agregó el director de Educación.

Frente a ello, Bladimir López, señaló que será necesario que en estas zonas las clases semi presenciales se inicien a partir del 24 de mayo. “Estamos coordinando con las autoridades de las comunidades nativas y el sector salud, para que los docentes vuelvan a las aulas y así no perjudicar a los alumnos”, agregó.

Sin embargo, López explicó que solo los docentes que residen en estos lugares alejados, volverán a una presencialidad. “Nosotros contratamos docentes que viven en las comunidades y que no han salido, ellos serán los que volverán. Además para que sea más seguro se ha dispuesto que estos profesores pasen por la prueba de descarte de coronavirus, para que las comunidades estén seguras”, dijo.