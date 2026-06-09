La mañana de ayer se hizo la entrega de Equipos de Protección Personal (EPP) a los integrantes de la Compañía de Bomberos Huancayo N° 30. Estos bienes fueron comprados con la recaudación de la Bomberotón 2025, logrando una cifra de S/ 83 617.00; sin embargo, se mencionó que solo el 50% de los hombres de rojo cuentan con equipos idóneos y no alcanza para el otro 50%. Además hay déficit equipamiento vehicular.

Donaciones

Como se recuerda, los días 21 y 22 de noviembre del año pasado el Patronato Ángeles de Fuego en coordinación con la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH), realizaron la Bomberotón 2025, donde se logró recaudar la suma de 83 mil 617 soles.

De este dinero 58 mil 275 soles fueron destinados para la compra de los equipos como: 8 trajes estructurales y contraincendios modelo “Gladiador”, 8 cascos modernos con certificación NFPA, 14 capuchas, guantes estructurales y botas especiales, que reemplazarán a los equipos desfasados con más de 15 años de antigüedad.

“Solo el 50% de los bomberos tiene un equipo. Estamos detrás de un proyecto con el Gobierno Regional de Junín para la construcción de la nueva infraestructura y más equipos de protección. Esperamos la voluntad política de las autoridades”, manifestó el teniente brigadier Kid Sáforas Zúñiga, primer jefe de la Compañía de Bomberos Huancayo N° 30.

Según el reporte de donaciones los funcionarios y el alcalde de la MPH entregaron (13 000 soles), sindicatos de trabajadores (más de 5 800 soles), donaciones por Ordenanza Municipal (23 510 soles), colectas en latas y tómbolas (18 391.20 soles) y el apoyo de empresas privadas y artistas.

“Son bienes que ayudan a la labor de los bomberos y la implementación que realizamos es para mejorar su trabajo. Si tenemos un bombero bien equipado, tenemos rescates asegurados”, dijo por su lado la presidenta del Patronato Ángeles de Fuego, Nurian Oré.

“Para este año 2026, estamos proyectando una meta de 100 mil soles. Invito a todas las instituciones y ciudadanía para que se sume a las necesidades de ellos”, refirió el gerente de Desarrollo e Inclusión Social, Yimer Quispe.