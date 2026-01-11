Abel Bauer Hurtado, guitarrista de profesión y último integrante de la Estudiantina Perú original que se inició en la década de los ‘70, falleció la mañana del jueves y ayer, fue sepultado en el Cementerio General de Huancayo. Familiares, amigos, así como artistas y grupos de Huancayo, acudieron a su velorio para rendirle un merecido homenaje.

Abel Bauer, es un referente de la música andina y del folclor huanca, su deceso generó diversas reacciones de autoridades y reconocidos artistas de la Incontrastable.

A los sentimientos de pésame, se unió el Ministerio de Cultura a través de la Dirección Desconcentrada de Junín que manifestó: “Su legado perdurará en la memoria colectiva de nuestro pueblo y en las melodías que dieron identidad a generaciones”.

La Asociación de Exalumnos Isabelinos (AESI) también realizaron un reconocimiento vía sus redes sociales: “La música esta de luto, hasta pronto hermano Isabelino. Gloria eterna al isabelino en el cielo”, indicaron.

Durante el velorio que se realizó en su casa de la cuadra 2 de la avenida San Carlos, en Huancayo, se hicieron presente grupos musicales y artistas como el actual grupo de la Estudiantina Perú, Estudiantina Andina, Perú Wanka, Internacional. La mañana de ayer también se hicieron presente los mariachis Los Potros, cuyo grupo es integrado por sobrinos de Abel.

“Mi padre era una persona muy disciplinada, se encerraba en su dormitorio a practicar todos los días para practicar con su guitarra por 2 o 4 horas. Como familia tampoco nunca nos descuidó, a pesar que estaba en Estados Unidos, hace 20 años, nos llamaba para estar siempre con nosotras”, señaló su hija Mayela Bauer.

Abel fue enterrado en el pabellón La Virgen, del Cementerio General de Huancayo, durante el sepelio, se mencionó que ahora el cielo está con el grupo original de Estudiantina conformado en su momento por ‘Panchito’ Leight, Paco Maraví, Nicolás Antialón, Orlando Sauñe y Jorge Anaya.