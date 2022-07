MIRA ESTO: Padres reclaman ante Gobierno Regional de Junín por aulas precarias en distrito pobre

Desde el 15 de mayo, el amoroso padre cuenta las horas para que amanezca y salga a buscar a la universitaria. Son 53 días y nada se sabe de la joven “chancona”. A la angustia de no hallar a su engreída se suma otra pena para Moisés, la detención de Thalia.

El jueves, policías de la Unidad de Trata de Personas, detuvieron a Thalia Riveros (25), en la casa de su tía en la calle Las Begonias en Siglo XX.

La I Sala Penal de Apelaciones Permanente, dictada detención preliminar por 72 horas, en contra de la hermana de Marllory, como parte de la investigación que se realiza por la desaparición de la universidad. “Mi hija Thalía no tiene ninguna responsabilidad. Me tienen encadenado en el sufrimiento, me siento culpable por la detención de mi hija”, comentó con voz entrecortada Moisés, quien reza para hallar viva a su hija.

El transportista siguió a Thalia hasta Hualhuas y pidió a los policías que sigan buscando a Marllory. El coronel César Ramos, dijo que investigan a la familia para deslindar responsabilidades en el presunto secuestro de la joven.