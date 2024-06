Los papás de la Ciudad Incontrastable tendrán un lugar especial para celebrar ya que, en el marco de su día se llevará a cabo en nuestra ciudad la segunda edición de la “Feria de la cerveza artesanal Huancayo”, desde el 14 al 16 de junio en el estacionamiento del Open Plaza.

El evento albergará a 12 marcas de cervecería, 4 locales y 8 nacionales que aseguran la exhibición de alrededor de 200 estilos de cerveza.Entre las cervecerías locales están Cascade Craft Beer, Sangre Andina, Kusicereveceros y Dorcher de Pozuzo. Además los asistentes podrán disfrutar de cervezas importadas como las alemanas, españolas y las belgas.

Además habrá exposición de la culinaria local, pues este año se implementará una zona de comidas típicas en el “patio chelero”, donde no solo habrán puestos de cerveza sino también de platos como el cebiche, carnero al palo, caja china y otros preparados por reconocidos chefs de la región, restaurantes locales y emprendedores gastronómicos .

“Habrá cervezas que incluso pueden tomarlas personas que no suelen ingerir bebidas alcohólicas, porque estas no contienen alcohol. Sin embargo, el evento está dirigido a un público segmentado por lo que no es prudente traer niños”, señaló Wagner Arteaga de la productora Sirius.

Anunciaron que habrán shows en vivo con bandas y destacados DJ para amenizar, entre los que se cuentan Chicha Stereo, DJ Zatira, Dietéticos, No conforme, Da Bends, Vinilo Rock, Barrio 64, Skyline, Los Bichos, Etiqueta negra, DJ Larx, Sangre Latina, CRX, Tyo Crazy, Kjantu de los hermanos Quintanilla.

También se realizarán juegos cerveceros y sorteos patrocinados por las tiendas de departamentos del Open Plaza, un after office épico denominado ‘Intercajas’ dirigido a trabajadores de las cajas municipales y entidades financieras.

El año pasado unas 10 mil personas asistieron al evento durante los tres días de desarrollo, para este año esperan superar la asistencia en un 15% más.

“El objetivo es generar un espacio para que los expositores, que actualmente no tienen espacios de venta, puedan promocionar sus bebidas y qué mejor marco que el Día del Padre”, indicó Artega.

La cerveza artesanal se produce, se almacena en barriles a cierta temperatura y es el barril también el medio logístico de traslado, la cerveza se sirve directamente del caño al vaso lo cual asegura un mejor sabor.