La Universidad Continental (UC), a través de su Facultad de Ingeniería y la Escuela Académico Profesional (EAP) de Ingeniería Empresarial, realizará el primer Campamento Internacional de Realidad Extendida (XR) en Perú. Este evento pionero reunirá a expertos nacionales e internacionales en el campo de la XR en Huancayo.

“En la actualidad, la tecnología está evolucionando de manera exponencial, ofreciendo oportunidades sin precedentes para la innovación y el avance en diversos sectores. La Realidad Extendida (XR) es una de estas tecnologías emergentes, con un potencial revolucionario en campos como la ingeniería, la educación, la medicina y la industria en general”, refirio el director académico de la carrera de Ingeniería Empresarial de la Universidad Continental, Luis Flores Cisneros.

El Campamento XR – Perú se inspira en la experiencia de los docentes de la Universidad Continental en el Campamento XR realizado en el Vivero Virtual de la Universidad de Los Andes en Colombia. Este programa facilitará la introducción de las tecnologías XR al público en general y busca promover la exploración de aplicaciones novedosas, demostrando un impacto positivo en la sociedad y en la industria.

El evento se llevará a cabo los días 13 y 14 de junio, desde las 09:30 a.m. con la recepción de jóvenes de colegio, institutos y público en general. Abordarán temas como: Introducción a VR, XR, AR, MR y Metaverso; presentación de Contiverso UC; Introducción a C-XR-3; A Quest: First Steps y First Steps Hands; taller de creación de metaverso en Spatial; presentación de aplicaciones; visualización de videos 360 y más.

La Facultad de Ingeniería de la UC busca compartir estas tecnologías con instituciones educativas y contribuir significativamente al desarrollo de estrategias que destaquen en el ámbito de la educación superior y secundaria.

Este es el primer evento internacional de tecnologías XR que beneficiará a la sociedad a través de la participación de adolescentes y jóvenes enfocados en el aprendizaje. De esta manera, la Universidad Continental renueva su compromiso con la innovación y el desarrollo educativo.