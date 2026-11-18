El arzobispo de Huancayo, monseñor Luis Alberto Huamán Camayo, que tuvo la misión de seguir al Papa León XIV, en su largo periplo por nuestro país, retornó a Huancayo. Ayer, compartió, la experiencia y los momentos vividos y resaltó que el sumo pontífice vino para fortalecer la fe de su pueblo.

“El Papa es un peruano que está dirigiendo la iglesia universal, ha venido a fortalecer la fe de su pueblo. Es un hombre que ama intensamente al Perú y que vino a unirlo. Cuando un Papa visita un país viene a fortalecer la fe de su pueblo”, comentó monseñor Luis Alberto Huamán Camayo al mencionar el mensaje que el santo padre dio a todos los obispos, a quienes llamó hermanos.

obsequios. Uno de los momentos más significativos ocurrió durante una cena con el pontífice, a quien entregó una escultura elaborada por internos del Penal de Huancayo, ubicado en Huamancaca Chico. La pieza representa al Papa León XIV abrazando a un niño wanka y fue preparada por personas privadas de libertad que participan en los talleres de Cárceles Productivas, y que ahora estará en Roma.Monseñor le explicó el significado de la obra: “Es usted abrazando al pueblo huancaíno”. León XIV recibió el obsequio con cercanía y reconoció el sentido de este gesto. A este presente se sumó una manta tejida en el distrito de Marco, provincia de Jauja, que representó a las comunidades de la arquidiócesis. “Los pueblos campesinos también necesitan hacerse presente ante usted”, señaló el arzobispo en la entrega.

CERCANÍA. Al recordar su experiencia junto a León XIV, Mons. Luis Alberto Huamán destacó una característica que no ha cambiado desde los años en que Robert Prevost ejercía su ministerio episcopal en el Perú: su sencillez y cercanía.«Es un obispo que ha acompañado a todos, muy cercano con todos, muy sencillo», manifestó. Para el arzobispo, esa cercanía se hizo evidente durante todo el viaje apostólico, donde el Papa no buscó convertirse en el centro de las actividades ni destacar las obras que realizó anteriormente en el país. Por el contrario, procuró poner en primer lugar a Cristo y reconocer la fe del pueblo peruano. «Él quería mostrar que a cada uno de nosotros del Perú nos lleva en su corazón», expresó monseñor, al recordar cómo el Pontífice reconocía a personas y evocaba historias de su paso.