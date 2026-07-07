La región Junín identificó 75 puntos críticos vulnerables a lluvias intensas y un posible Fenómeno de El Niño Global, además de otros 36 sectores de riesgo reconocidos por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), durante la reunión de la Plataforma Regional de Defensa Civil, donde autoridades regionales, alcaldes provinciales y representantes de diversas instituciones coordinaron acciones preventivas para afrontar la temporada 2026-2027.

Primeras medidas

El subgerente regional de Defensa Civil, José Vásquez, informó que el Gobierno Regional de Junín desplegará siete frentes de trabajo con maquinaria pesada para ejecutar labores de limpieza y descolmatación de ríos en distintos puntos de la región.

“Tenemos 75 puntos críticos en la región que podrían ser afectados frente a lluvias intensas o el fenómeno del Niño. Vamos a articular siete frentes de trabajo que estarán ubicados estratégicamente en la región”, sostuvo.

El funcionario detalló que las intervenciones alcanzarán distritos como Pichanaqui, Santa Rosa de Ocopa, Chilca, Tarma, Jauja, Masma, Julcán, San Lorenzo, Huamalí, Apata, Río Tambo, Huancayo y San Ramón, entre otros. Asimismo, recordó que los gobiernos locales que no cuenten con maquinaria propia pueden recurrir al alquiler para ejecutar trabajos preventivos.

Provincias en alerta

Desde Satipo, la municipalidad provincial informó que adquirió más de 19 mil galones de combustible para labores de prevención y atención de emergencias. Además, precisó que de los siete puntos críticos identificados en la provincia, seis serán intervenidos este año, aunque advirtió que distritos como Mazamari aún no logran acceder a financiamiento del Fondo Para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (FONDES) para ejecutar obras de prevención.

La Municipalidad Provincial de Huancayo señaló que las labores de limpieza y descolmatación comenzaron desde septiembre con recursos propios y que se reforzarán en la cuenca del río Shullcas, en coordinación con el Gobierno Regional. Sin embargo, alertó que solo ocho de los 28 distritos remitieron información sobre afectaciones por bajas temperaturas y reconoció que la Gerencia de Obras no cuenta con maquinaria suficiente para responder a futuras emergencias.

En tanto, la provincia de Junín informó que, pese a no contar con maquinaria propia, viene ejecutando trabajos mediante el alquiler de equipos. No obstante, expresó su preocupación por el impacto que una eventual sequía tendría sobre la agricultura y la ganadería, por lo que solicitó apoyo de Agro Rural para atender a los productores.

Uno de los principales pedidos fue planteado por el alcalde provincial de Jauja, Raimundo Flores, quien solicitó agilizar la transferencia de recursos para ejecutar proyectos de descolmatación.

“Existe un peloteo entre FONDES y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)”, cuestionó, al señalar que aún esperan presupuesto para intervenir en sus distritos.

Ejército se compromete

Durante la sesión, el comandante general del Agrupamiento de Ingeniería del Ejército, general Óscar Flores, puso a disposición maquinaria pesada mediante convenios con los gobiernos locales.

“El equipo está a disposición. Queremos que este tipo de convenios se replique porque nuestras capacidades pueden ayudar a resolver estos problemas”, afirmó.

Piden incluir colegios

La directora regional de Educación, Silvia Astete, exhortó a los alcaldes a incluir a las instituciones educativas dentro de sus planes de prevención ante los fuertes vientos previstos para los próximos meses. “Educación no cuenta con presupuesto”, advirtió, al solicitar apoyo para proteger la infraestructura escolar.

Finalmente, el representante del Serfor pidió incorporar la prevención de incendios forestales en los planes de contingencia de municipios y provincias, al advertir que las condiciones de sequía incrementarán el riesgo de siniestros. Alertó además que los comuneros no cuentan con la preparación ni el equipamiento necesario para enfrentar este tipo de emergencias, por lo que insistió en fortalecer las acciones preventivas antes del inicio de la temporada crítica.