Un espacio de 5,800 metros cuadrados donde el cemento y la piedra toman forma de tradición y cultura. Aquí, el sentimiento se fusiona con el arte y la memoria. Se trata del Parque de la Identidad Huanca, un monumento vivo que rinde homenaje a lo que fuimos, somos y seremos los huancaínos.

Este espacio se convirtió en uno de los principales atractivos de la ciudad de Huancayo. Su construcción tardó poco más de 4 años con una inversión de más de un millón de soles, en la década de los 90’.

El arquitecto Lucio Mamani, quien trabajó como residente y diseñador de obra, habló con Correo y nos contó cómo se logró construir esta obra, que fue comparada con uno de los trabajos del afamado arquitecto español Antoni Gaudí, cuyos trabajos se caracterizaban por fusionar formas orgánicas, colores vibrantes y estructuras inspiradas en la naturaleza.

“Me agrada mucho el hecho que se equipare a las obras de Gaudí, pero no hemos sido influenciados por él, ya que nos basamos en lo nuestro, viendo el paisaje, artesanía, costumbres del valle”, comentó Lucio Mamani.

Las obras artísticas que se tiene en este espacio, fueron hechas por los mismos peones, que ingresaron a trabajar sin tener ni conocimientos básicos de diseño, urbanismo, historia o arte, pero hábilmente dirigidos, terminaron realizando detalles estéticos como el mate burilado ubicado al centro del parque.

“Todo el parque muestra la cultura wanka, hemos pasado cuatro años de trabajo que bien valieron la pena y siento una satisfacción personal muy grande al ver el resultado. Recuerdo que iniciamos el mes de setiembre del año 1992 y se entregó el mes de diciembre de 1996”, acotó el profesional.

Por su parte el decano del Colegio de Arquitectos de Junín, Ciro Mucha Bonifacio, refirió que la infraestructura es única a nivel de la región.

“Esta es una arquitectura de identidad a la cultura wanka, y es la única, con estas características, que es un ícono a nivel, regional, nacional e internacional”, refirió Ciro Mucha.