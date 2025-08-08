La Defensoría del Pueblo exhortó a la Municipalidad Distrital de El Tambo (MDT) a ejecutar, con carácter de urgencia, trabajos de reparación y mantenimiento integral del puente peatonal ubicado en la zona conocida como la “Bajada de El Tambo”, en Huancayo.

Durante una reciente supervisión, el organismo constató el deterioro evidente de la estructura, incluyendo maderas corroídas, óxido en las barandas de apoyo, moho, falta de iluminación y el uso del espacio como letrina, lo cual representa un serio riesgo para la integridad y seguridad de los peatones.

“Pudimos verificar que hay restos urinarios y que algunas tablas del puente ya se encuentran sumamente deterioradas. Esta situación requiere una intervención urgente”, indicó Mario De La Cruz, jefe de la Oficina Defensorial (OD) de Junín.

Cuestiona abandono

Por su parte, el regidor de la MDT, Iván Medina, cuestionó la inacción de la gestión edil ante reiteradas solicitudes de atención al puente y a los espacios públicos aledaños, como los antiguos puestos artesanales, hoy abandonados y convertidos en urinarios clandestinos.

“Ya hemos solicitado medidas y hasta ahora no nos responden. Estamos llevando el tema a la Fiscalía y Procuraduría por omisión funcional”, advirtió Medina. Mientras tanto, aquel que se atreva a cruzar por este puente se expone al peligro.