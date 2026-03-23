El sacerdote Saúl Pérez participará en Viernes Santo del “Dios Yanapay”, que es el rito donde la población recibe los 40 azotes para ayudar a Cristo a soportar el dolor en la cruz. El sacerdote inicia y luego siguen las autoridades y la población.

“La tradición andina es ponernos de rodillas y besar la cruz y cumplir el “Dios Yanapay” para recibir las tres puntas como sacrificio a Dios. Nos van a azotar. Como sacerdote creo que me falta configurarme más al servicio del pueblo de Dios, también tengo mis pecados y recibiré el azote para ayudar en esta pasión al señor”, dijo el sacerdote quechua hablante, respecto a la tradición que se cumplirá tras el vía crucis en el distrito de Huancán, a donde invitó a la población a participar con mucha reflexión.

Asimismo, invocó a que cada parroquia se encomiende a Dios durante las actividades por la Semana Santa.

En Huancán se realizará el vía crucis en el complejo arqueológico de Wariwillka, donde participará la población. Además de la tradicional carrera de burros, la preparación de los platos típicos y el concurso de alfombras. En Chilca, también se realizará el vía crucis.

El sábado por la noche, las imágenes de la Catedral fueron sacadas en un recorrido por la plaza Constitución como parte de las actividades de la Semana Santa en la ciudad de Huancayo.

Este año el vía crucis en Viernes Santo, tiene un nuevo recorrido e inicia desde el colegio Salesiano, recorre la calle Real y la escenificación se realizará en la Plaza Constitución, específicamente en el frontis de la Catedral de Huancayo.

Una de las actividades con las cuales, la iglesia católica dio inicio a las actividades por Semana Santa fue la peregrinación hacia la cruz de la Paz en el cerro Achkamarca, donde se congregaron cientos de personas durante el recorrido y luego participaron en una misa, celebrada al pie de una cruz de 18 metros de altura.