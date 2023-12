Aunque las autoridades no le otorgaron los permisos para su realización, hoy en la madrugada, los comerciantes llegaron a la calle Real y empezaron a instalar sus puestos en la calle Real desde Santiago Norero hasta el jirón Deustua en el distrito de el Tambo.

El comisario de El Tambo, Erick Acosta dijo que no contaban con los permisos respectivos, pero pese a que la policía estaba en la madrugada no los retiraron para evitar un enfrentamiento. Acotó que el alcalde será responsable de las contingencias que pudieran ocurrir.

En la madrugada, junto a los feriantes se vio al alcalde de El Tambo, Julio César Llallico respaldando a los comerciantes y también a los vehículos del Serenazgo, como resguardo de los comerciantes.

El viernes, el alcalde de Huancayo, Dennys Cuba Rivera respondió que a la comuna huanca no le compete autorizar ferias fuera de su jurisdicción, sino más bien es potestad de la municipalidad de El Tambo. Así respondió, tras la protesta de los comerciantes de la feria navideña que pretendía instalarse ayer en la calle Real, en el distrito de El Tambo, pero no se concretó al no contar con la autorización para el uso de vías.

En la reunión se hizo hincapié que si la comuna huanca no autorizó el uso de las vías era porque no tenían plan de contingencia, autorización de la división de Tránsito de la policía y las garantías de la Subprefectura. El gerente municipal de la MPH, Hans Olivera, precisó que la comuna huanca otorga permisos para el uso de vías, pero no para ferias en otros ámbitos. Ayer ante la ocupación, ya no dijeron nada más.