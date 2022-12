Uno de los lemas de la gestión del alcalde de El Tambo, Carlo Curisinche Eusebio, ha sido “hablar fuerte y claro”. Esa claridad, sin embargo, no se ha evidenciado en obras y proyectos para su distrito.

CRÍTICAS. “Prometió un manejo adecuado de la parte administrativa de la municipalidad y podemos constatar que es inadecuado; prometió el bypass de Huancavelica y Sumar, la planta de tratamiento de residuos sólidos y las famosas megaobras que no cumplió. No cumplió”, señala Héctor Melgar, ex candidato y conocedor del aparato estatal. No es el único que critica la gestión en El Tambo: “No han habido proyectos de impacto. El tema del recojo de la basura y la seguridad, son temas de necesidad básica. Deja mucho que desear esta gestión”, señala a su turno Percy Párraga, también ex candidato al distrito.

El Tambo es el distrito con más población en toda la región y según Párraga, el 60% de población no tiene saneamiento. “Las comunidades están completamente abandonadas por el gobierno local. Lo que es agua y desagüe, no hay”.

La pavimentación de la avenida la Cantuta, que conectará el distrito con el puente Comunero III y a través de él con Pilcomayo, es una obra ejecutada por el Gobierno Regional, con apoyo de El Tambo. “Tal vez es lo único que ha hecho”, dice Melgar.

OBRAS. Ambos profesionales coinciden en que no existen obras de impacto en el distrito cuando sí se pudo lograr. “La avenida del Bicentenario, si bien corresponde a la provincia, también es gestión del alcalde distrital; las pistas y veredas de Justicia Paz y Vida, que si bien no es competencia directa, tiene el deber de pedir se que ejecute”, sostiene Párraga.

Hasta ayer, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) registraba un avance presupuestal, en proyectos, de apenas el 57.4%. Lo que quiere decir que de los 14 millones que recibió al comuna se gastó poco más de la mitad.