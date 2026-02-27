La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Huancayo, realizó la publicación definitiva de miembros de mesa e informó que se encuentra vigente el plazo para que presenten excusa al cargo, en caso no puedan cumplir funciones el próximo 12 de abril, en el marco de las Elecciones Generales 2026.

La excusa puede presentarse dentro de los cinco días hábiles posteriores a dicha publicación.

Se puede presentar excusa por, ausencia del país, parentesco con otro miembro de la mesa, Fuerzas Armadas y PNP, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, el sistema electoral, bomberos que deban cumplir funciones el día de la elección, candidatos, gestantes y personas con discapacidad.