La carrera electoral en Junín avanza más lento de lo esperado. A dos días del cierre del plazo de inscripción, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reporta que 157 fórmulas y listas ya fueron presentadas en la región, aunque todavía quedan 698 pendientes entre expedientes en borrador y por presentar. Esto hasta el cierre de esta edición.

Reporte del JNE

Según el sistema electoral, en Junín se esperan 855 listas para los comicios de octubre de 2026. De ellas, 689 continúan en condición de borrador, nueve figuran aún por presentar y solo 157 han sido ingresadas formalmente, alcanzando un avance de 18,36 %.

La mayor actividad se concentra en las candidaturas distritales. Del total presentado, 140 listas corresponden a municipios distritales, 15 a municipalidades provinciales y apenas dos a nivel regional, evidenciando que la disputa por el Gobierno Regional de Junín todavía avanza a paso lento.

Entre las organizaciones políticas con mayor movimiento destaca Podemos Perú, que registra 60 listas presentadas de las 125 previstas, alcanzando un avance del 48 %. También sobresalen Acción Popular con 31 listas inscritas de 49 esperadas (63,27 %), y Ahora Nación con nueve de 17 listas (52,94 %).

Por volumen de candidaturas, Alianza para el Progreso lidera las proyecciones con 125 listas esperadas, aunque solo ha presentado tres hasta el momento. Situación similar ocurre con Renovación Popular, que registra 22 listas de las 113 proyectadas, y Batalla Perú, con 26 de 111.

En contraste, varias agrupaciones todavía no han presentado ninguna candidatura pese a tener decenas de listas previstas. Entre ellas figuran Somos Perú, Libertad Popular, Partido Demócrata Verde y Avanza País.

Las cifras revelan que la verdadera avalancha de inscripciones podría concentrarse entre hoy mañana que se vence el plazo ampliado por el JNE. Con más del 80 % de expedientes aún pendientes, los personeros enfrentan una carrera contra el reloj para evitar que sus candidatos queden fuera de competencia.