El descontento de la población fue el eje central de la mesa técnica convocada por el Gobierno Regional de Junín para abordar la emergencia generada por la muerte masiva de truchas en el centro poblado de Cabracancha, distrito de Pariahuanca (Huancayo).

El encuentro, que reunió a autoridades y productores acuícolas, dejó en evidencia no solo la magnitud de las pérdidas -que superan los 7 millones 136 mil soles- sino también la molestia de los afectados por la falta de respuestas concretas.

Durante la reunión, los pobladores detallaron una serie de incumplimientos. Entre ellos, la no entrega del plan de trabajo que debió presentarse el 29 de abril, documento clave para definir acciones inmediatas. Asimismo, cuestionaron que no se haya elevado al Consejo Regional el expediente técnico necesario para gestionar la declaratoria de emergencia ante el MInisterio del Ambiente (MINAM), medida considerada urgente ante el riesgo sanitario y ambiental.

A ello se suma la falta de supervisión en la disposición final de las truchas muertas, que habrían sido enterradas sin verificación adecuada, generando dudas sobre el cumplimiento de normas sanitarias.

También se advirtió la ausencia de acciones de fiscalización frente a las actividades mineras en la zona, pese a que existirían más de 30 concesiones y petitorios en un ecosistema considerado frágil como lo es el Huaytapallana.

La abogada Galaxia Solís Dávila, representante de las comunidades campesinas de la margen derecha del Yuracyacu, alertó que la contaminación no sólo ha impactado la producción acuícola, sino que pone en riesgo a la población que utiliza el agua del río para consumo y agricultura.

“Ya debió declararse en emergencia toda la zona”, enfatizó al momento de emplazar al gobernador Zósimo Cárdenas a tomar acciones.

Por su parte, el gerente regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Vladimir Javier Yáñez Rodríguez, indicó que la dotación de maquinaria y combustible no se concretó porque el alcalde de Pariahuanca informó que no era necesario.

Sin embargo, los demás incumplimientos fueron señalados directamente por los pobladores, quienes exigen respuestas inmediatas.