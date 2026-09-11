Con la mirada puesta en las elecciones municipales de 2026, Emilio Capcha Mandujano, candidato a la alcaldía de El Tambo, presenta sus principales propuestas para el distrito. Su plan combina la promoción de los atractivos turísticos de los anexos con medidas en seguridad ciudadana, manejo de residuos y reorganización de la administración municipal.

¿Cuál será la principal propuesta de su gestión y qué considera que puede marcar la diferencia para El Tambo?

Nuestra bandera será la promoción del turismo y la implementación de una Subgerencia de Turismo y Desarrollo Local. El Tambo, por su magnitud, espacio geográfico y atractivos, no necesita esperar a la provincia de Huancayo o al Gobierno Regional para promoverlos. Queremos crear un corredor turístico que integre los anexos y dinamice la economía tanto de las zonas rurales como del área urbana. Tenemos atractivos como el cerro de Cullpa Baja, las cataratas de Cullpa Alta, el Parque de los Mates Burilados y la gastronomía de Cochas, además del Bosque Dorado de Paccha.

Usted vincula el turismo con seguridad, limpieza y orden. ¿Cómo piensa abordar la inseguridad en el distrito?

Planteamos un trabajo tripartito entre la población, la Policía y la municipalidad, a través del serenazgo. No podemos trabajar de manera desligada. Implementaremos el “botón de seguridad ciudadana”, mediante un aplicativo que permita una respuesta coordinada ante hechos delictivos. También proponemos instalar 100 cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial en puntos estratégicos. Para financiarlo, elaboraremos un expediente técnico y lo presentaremos al Ministerio del Interior, buscando acceder al presupuesto que se destinará a seguridad ciudadana.

Los residuos sólidos siguen siendo uno de los principales problemas de El Tambo, ¿Cuál será su estrategia?

Los vecinos pagan sus impuestos y no deberían sufrir por la acumulación de basura. Tenemos que administrar los recursos de manera eficiente y demostrar un trabajo efectivo para que también exista una mayor disposición de los vecinos a pagar sus tributos. Como medida inmediata, planteamos un plan de contingencia para habilitar un espacio que cumpla con los parámetros legales para disponer temporalmente los residuos, mientras se desarrolla una solución definitiva. Sabemos que una verdadera planta de tratamiento no se puede construir de la noche a la mañana; es un proceso que toma tiempo.

¿Ya tiene identificado dónde estaría ese espacio temporal?

Tenemos varios espacios en evaluación, pero no podemos anunciar uno sin antes conversar con los vecinos y obtener el permiso social. Tenemos que ser diligentes y respetuosos con la población. La disposición de residuos debe cumplir las condiciones y parámetros legales. En cuanto al presupuesto, saldría principalmente de la municipalidad, utilizando los recursos que provienen de los impuestos que pagan los vecinos. Desde el primer día nos vamos a cargar en hombros el problema de residuos sólidos.