Huancayo y sus distritos ya están listos para la celebración de la fiesta más grande del valle del Mantaro. Ayer, en la plaza Constitución, en el lanzamiento oficial del Santiago Wanka 2026, una de las expresiones culturales más representativas que constituye un símbolo de identidad y tradición para toda la región, ya sonaban las tinyas, los saxos y violines haciendo zapatear a las comparsas santiagueras.

Esta festividad, también conocida como el Taita Shanty o la Herranza, es una esencia que remonta décadas y siglos atrás, revalorada profundamente en los pueblos rurales del valle del Mantaro donde la música, el canto, el baile y el marcado del ganado se mantienen vivas como un legado ancestral.

El gerente municipal de la Municipalidad de Huancayo, Joshelim Meza mencionó que solo en la víspera del santiago por el centro de Huancayo se movilizarán unas 10 mil personas en el pasacalle y concurso organizado por la comuna huanca. Además, ya está asegurada la llegada de 50 mil turistas.

La ruta del santiago

La denominada Ruta del Santiago Wanka 2026 contempla un extenso calendario que involucra a diversos sectores de la provincia. Las celebraciones principales comienzan los días 23, 24 y 25 de julio en zonas como Huancayo, Auquimarca, Cajas Chico, Auray y Huancán.

Posteriormente, del 27 al 31 de julio, la música se trasladará a Huayucachi, Huacrapuquio y Viques; mientras que, del 28 al 30 de julio las festividades se concentrarán en Sicaya, La Punta, Sapallanga y Pucará.

El recorrido continúa del 29 al 31 de julio en Acopalca, Palián, Cullpa, Cochas, Paccha, Hualahoyo y Ancalá; seguido por Pilcomayo y Cajas del 1 al 5 de agosto. Finalmente, durante los meses de agosto y septiembre, la tradición llegará a los distritos de Huasicancha, Chacapampa, Chongos Alto, Chicche, Colca y Carhuacallanga.

El director de la Casa de la Cultura, Rómulo Sulca, manifestó que ya están inscritas 50 delegaciones, que han firmado una declaración jurada con el compromiso, que no van a consumir licor durante su participación. Además en los concursos se calificarán la originalidad y autenticidad de los pasos y el vestuario de los danzantes.

El gerente de Promoción Económica y Turismo, René Lazo, dijo que ayer se repartieron más de 500 platos de lechón, cuy, pachamanca, picarones, como parte de la gastronomía que se expenderá en diversas ferias santiagueras.

Las comparsas santiagueras acompañadas de sus orquestas van a deleitar a los visitantes locales, nacionales e internacionales en una de las festividades más grandes del centro del país