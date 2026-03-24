El anexo de Cochas Chico se prepara para recibir a 10 mil visitantes, durante la realización de la feria Achkamarca, donde los turistas podrán disfrutar de los platos típicos como la mazamorra de calabaza, alwish lulo, patachi, pero además pueden observar enormes mates burilados, donde los artesanos plasman historias y costumbres del valle del Mantaro, dijo José Luis Capcha, integrante de la comisión organizadora.

Del 2 al 5 de abril se realiza en Cochas Chico, la 26° edición feria de Achkamarca, donde se realizará diversos concursos como la carrera de morochucos, la rajada de madera, el fútbol con polleras, concurso canino, concurso de burilado, el concurso de huaylarsh, entre otras actividades.

Asimismo, destaca la gastronomía donde se expenderán las tradicionales mazamorras desde 5 soles. Además, las vivanderas prepararán el patachi, olluquito con charqui, chicha de maní, chicha de jora, mondongo, pachamanca, entre otros, que no tendrán precios caros que puedan afectar la bolsa de viaje de los turistas.

Lidia Veli, hija del Amauta Pedro Veli Alfaro, manifestó que ella aprendió de su madre y así como muchos hombres y mujeres, hijos de artesanos, hacen prevalecer el arte del burilado. Además, los pobladores están dispuestos a incluir a los visitantes en un turismo vivencial, acudir a los talleres como se burilan los mates.

“En Cochas Chico, estamos haciendo el lanzamiento de Semana Santa y la feria de Achkamarca en Cochas Chico, que cuenta con un circuito turístico impresionante que incluye el parque de los mates burilados, los talleres de los artesanos, el parque de los pinos, entre otros lugares”, dijo Luis Capcha.