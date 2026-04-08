Faltan solo 3 días para las Elecciones Generales 2026, donde este domingo 12 de abril tendremos la oportunidad de cambiar el rumbo del país, eligiendo a las nuevas autoridades entre presidente, senadores, diputados y representantes del Parlamento Andino.

Ante este corto tiempo, diversas instituciones ultiman detalles para esta importante fecha. La Dirección Regional de Educación Junín (DREJ) dispuso la suspensión de clases presenciales en los centros educativos que serán locales de votación para este viernes 10 y el lunes 13 de abril, mientras que las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) verifican material electoral y disponen su distribución.

La Dirección Regional de Educación Junín (DREJ) informó que el viernes 10 y lunes 13 de abril se suspenderán las clases presenciales en los centros educativos que sean elegidos como locales de votación.

Se implementarán clases virtuales y actividades pedagógicas en el hogar o deberán reprogramar la recuperación de las horas afectadas.

Develan material electoral

La ODPE Huancayo, la tarde de ayer, realizó la apertura aleatoria del material electoral, que se distribuyó a nivel nacional, esto se dio con presencia de los representantes del Jurado Electoral Especial (JEE) de Huancayo.

“Estamos haciendo la verificación pública del material electoral, cumpliendo con todo lo programado para estas Elecciones Generales 2026. El objetivo de esta verificación pública, es para que los ciudadanos observen lo que contiene cada una de las cajas con las cédulas, actas, padrón y otros”, informó el jefe de la ODPE Huancayo, Jesús Loayza.

En la jurisdicción de la ODPE Huancayo, se tiene un total de 237 mil 878 electores, distribuidos en solo 9 distritos de la provincia, que son: Huancayo, Cullhuas, Chilca, Huacrapuquio, Huancán, Huayucachi, Pucará Sapallanga y Viques, además de los centros poblados de Huamanmarca, Hatunsuclla, Huallaspanca, Cocharcas y La Punta.

“Ya se ha hecho coordinaciones con la Policía Nacional y el Ejército para la distribución e instalación de las 805 mesas, distribuidos en los distritos y centros poblados de nuestra jurisdicción”, acotó

En el caso de la ODPE El Tambo, se tiene un total de 281 mil 896 electores, 28 distritos, 10 centros poblados en su jurisdicción, los cuales son: Carhuacallanga, Colca, Chacapampa, Chicche, Chongos Alto, Chupuro, El Tambo, Hualhuas, Huasicancha, Ingenio, Pariahuanca, Pilcomayo, Quichuay, Quilcas, San Agustín, San Jerónimo de Tunán, Santo Domingo de Acobamba, Saño, Sicaya, Chupaca, Ahuac, Chongos Bajo, Huachac, Huamancaca Chico, San Juan de Iscos, San Juan de Jarpa, Tres de Diciembre y Yanacancha, además de los centros poblados: Yanabamba, Laria, Pariahuanca, Santa Rosa de Cedruyo, Santa Rosa de Chaquicora, Santa Cruz, Panti, San Balvín, Matichacra y San Francisco de Llapsapirca.

La ODPE Jauja que tiene a su cargo las provincias de Jauja y Concepción, con 125 mil 710 electores distribuidos en 49 distritos y 7 centros poblados, iniciará la distribución del material electoral el día viernes a los distritos y centros poblados más lejanos y el sábado a los más cercanos. Monobamba es el más lejano y el acceso es por selva central. Las Fuerzas Armadas acompañarán en el traslado para brindar seguridad.

Las otras dos ODPE que completa en la región son Tarma que abarca a las provincias de Tarma, Junín y Yauli, mientras que la ODPE Chanchamayo también tiene jurisdicción en la selva central incluyendo la provincia de Satipo.