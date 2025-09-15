El médico Kevin C. Y., ginecólogo del hospital de EsSalud de La Oroya, fue detenido por personal policial de la comisaria provincial la mañana del último sábado. Cuando se preparaba para la atención en consulta del hospital oroíno ingresa ron al nosocomio dos efectivos policiales. Una vez adentro detuvieron al galeno que tenía una denuncia por el presunto delito de violación sexual en agravio de una joven.

Al principio, el médico opuso resistencia a la detención, por lo que los efectivos lo sacaron a la fuerza, trasladándolo a la comisaria, por la denuncia de una mujer de 21 años cuya identidad se mantiene en reserva. La presunta víctima denunció haber sido ultrajada por el médico en el interior del hotel al Caverna del sector de Chucchis, donde terminaron luego de estar en la discoteca Planeta de La Oroya antigua. La joven de 21 años señaló que al despertar estaba en la habitación del hotel, desnuda, por ello se dirigió a la comisaria

Asegura inocencia

La denunciante fue derivada al área de Medicina Legal en el distrito de Hualhuas provincia de Huancayo, para la prueba médico legal correspondiente. Por su parte, la defensa del médico, declaró que la relación entre el médico y la joven fue consentida y que se probará en las investigaciones pertinentes ya que, se cuenta con video probatorios de la inocencia de su defendido.