Los trabajadores asistenciales del hospital Carrión protestaron ayer, porque los trabajadores administrativos nombrados del nosocomio cobraron más de 4 mil soles por incentivo del Subcafae. Este monto que fue cobrado por cada servidor, ahora tendrá que ser devuelto.

“Se han pagado un aproximado de 4 mil soles cada uno, el viernes hicieron los cheques. A la una de la tarde ya se habían repartido el dinero, es una sorpresa la rapidez con la que salieron estos recursos”, reclamó la secretaria de organización del Fenutssa, Sonia Crisóstomo Poma.

“El subcafae es un fondo de los asistenciales y administrativos, somos 1300 trabajadores asistenciales y 300 administrativos. El pago es de 4,870 soles que son 100 en promedio, pero que ahora van a devolver”, dijo Elsa Solano, secretaria general del sindicato de enfermeras.

En la reunión, los trabajadores cuestionaron al director del hospital Carrión, Gustavo Llanovarced y le exigieron tomar cartas en el asunto, ya que este delega funciones a la presidenta de la comisión de Subcafae, que habría vulnerado su confianza.

“Hemos revisado la legalidad y se va a pasar a procesos administrativos y disciplinarios y si corresponde a un pago indebido se tiene que hacer la devolución. Son en promedio 170 trabajadores administrativos beneficiados. No es un pago ilegal, pero se puede generar una situación indebida por la celeridad con la que se pagó”, dijo el director del hospital Carrión, Gustavo Llanovarced.

El funcionario señaló que los fondos del Subcafae, provienen de los descuentos de faltas y tardanzas a los trabajadores del nosocomio y que los maneja una comisión a la cual delegan facultades.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Médicos del hospital Carrión, Francisco Meza Legua, lamentó que el reglamento interno de asistencia haya generado múltiples problemas sobretodo al personal asistencial.

“Lo mismo ocurre con el manual de operaciones y funciones”, sentenció.