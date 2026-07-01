Uno de los delitos más cometidos después del hurto de celulares es el robo de autopartes. En estos primeros meses del 2026, se han reportado diversas denuncias de personas que han sido víctimas del hampa. Según información policial, en la provincia de Huancayo cada semana los maleantes roban accesorios de tres a cinco vehículos estacionados.

La madrugada del martes, un inusual robo se reportó en las calles Piura y Catalina Huanca, en Cajas Chico, donde ladrones dejaron un auto Yaris, de placa C2R-046, sobre ladrillos. Los pillos se llevaron los cuatro neumáticos deportivos, cuyo costo es de 300 a 600 soles cada llanta, además de las bobinas y otros accesorios.

A las 9:10 de la mañana, los vecinos alertaron del auto desmantelado, por lo que llegaron al área desolada serenos de Huancayo y policías. Al lugar también arribó el dueño de la unidad, quien preocupado dijo que la compró hace un mes, la dejó estacionada en la prolongación Puno y el jirón Huancas, y que al regresar constató que había sido robada.

Los agentes de la Uprove mencionaron que los delincuentes aprovechan las horas de menor afluencia de público para, en cuestión de 10 a 30 segundos, apoderarse de diversos accesorios de los vehículos estacionados en áreas poco vigiladas, llevándose desde ruedas, baterías, memorias y otros. Hace unos días, también robaron seis unidades de una cochera en Huamancaca Chico.